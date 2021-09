Ardea, pensionata trovata morta in casa con una ferita sulla testa: l’ipotesi dell’omicidio

Tragedia ad Ardea dove una donna di 68 anni è stata trovata priva di casa: l’allarme nel primo pomeriggio di ieri, martedì 28 settembre, da parte di un vicino che ha allertato i carabinieri subito giunti nell’abitazione di via del Pettirosso nella frazione di Tor San Lorenzo.

Da quanto si apprende la pensionata è stata trovata senza vita sul pavimento in un lago di sangue, con una ferita sulla fronte: a cercare di ricostruire quanto accaduto in quella casa saranno ora proprio i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Velletri; al momento nessuna ipotesi viene esclusa, neanche quella dell’omicidio, e sul corpo della 68enne è stat disposta l’autopsia.

Secondo quanto ricostruito in queste prime battute, come detto ad allertare i carabinieri è stato un vicino di casa dopo sentito urla di donna provenire da quell'appartamento. Secondo quanto emerso, una signora che la vedova nelle faccende domestiche si era recata nell’appartamento facendo la macabra scoperta. Sono state proprio le urla della donna alla vista del corpo senza vita della 68enne ad attirare l'attenzione del vicino di casa.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della pensionata, e i carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio a cui ora sono affidate le indagini e che hanno già ascoltato l'aiutante domestica della 68enne. L'appartamento in, trovato comunque in ordine, è stato sequestrato. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.