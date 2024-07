Muore a 24 anni durante una partita di calcio con gli amici

E' morto a 24 anni mentre stava giocando a calcetto con gli amici. La tragedia si è consumata nel territorio di Ardea, alle porte di Roma. Il ragazzo era impegnato, come spesso accadeva, in una partita amatoriale di calcio al campo sportivo "Le Camomille".

Come riporta Roma Today, Lorenzo Morellini improvvisamente ha accusato un malore ed è crollato al suolo. Immediati i soccorsi del personale del 118 che ha attivato anche un'eliambulanza. E' stato inutile però ogni tentativo di rianimazione. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri della tenenza di Ardea hanno ascoltato gli amici e i titolare dell'impianto. Stando ai primi esami del medico legale, Lorenzo sarebbe morto per un collasso cardiocircolatorio. La magistratura è stata informata e la salma è stata messa a disposizione dei familiari per il funerale. Intanto sui social in tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia e degli amici.