Automobilista minacciata con una pistola e rapinata al distributore di benzina

Momenti di paura sono stati vissuti da una donna che mentre stava facendo rifornimento al distributore di benzina è stata avvicinata, minacciata e rapinata da un uomo. E’ accaduto la sera di mercoledì 26 ottobre ad Ardea dove grazie al tempestio intervento dei carabinieri il rapinatore, un giovane di 30 anni, è stato presto arrestato.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una donna di 49 anni, si trovava presso un distributore di benzina nella zona di Marina Tor San Lorenzo quando è stat avvicinata dal 30enne che dietro la minaccia dell’arma le ha intimato di darle quanto in suo possesso. Ma la 49enne in quel momento non aveva denaro contante con sé, così il rapinatore l’ha afferrata al collo, l’ha trascinata e poi derubata dello smartphone.

Allertati sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ardea che raccolta la testimonianza della vittima e la descrizione del rapinatore da lei fornita sono riusciti a stretto giro a rintracciarlo nella zona zona di via dei Fenicotteri. Il 30enne era in quel momento in possesso del telefono della 49enne ma non della pistola. Arrestato è stato poi portato nel carcere di Velletri, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.