Armato di coltello rapina una farmacia

E' accusato di aver messo a segno una rapina in una farmacia di Ardea ed è stato sottoposto a fermo dai carabinieri della tenenza locale in collaborazione con i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Anzio. L'uomo, un 36enne italiano, secondo la ricostruzione sarebbe entrato all'interno della farmacia con il volto travisato da un cappellino e occhiali da sole. Una volta dentro avrebbe minacciato il farmacista con un coltello intimandogli di consegnare il denaro contenuto in cassa, che ammontava a circa 1,500 euro. Poi si sarebbe dileguato a bordo di un'utilitaria di colore nero guidata da un complice.

I carabinieri una volta sul posto hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini, partendo dalla visione dei filmati della videosorveglianza della zona. Grazie alle immagini sono risaliti alla targa dell'auto riuscendo poi a localizzarla nei pressi di un'abitazione di Ardea. Gli accertamenti successivi, eseguiti anche tramite l'utilizzo delle banche dati, hanno consentito di risalire all'identità del proprietario e dell'indagato, già noto per diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo poche ore i militari hanno trovato e perquisito il 36enne, sequestrando una parte del denaro contante rubato, insieme a diversi telefoni cellulari e all'auto utilizzata per la rapina.