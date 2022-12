La direttrice sventa la rapina all'ufficio postale

Rapina alle poste di Ardea sventata dalla direttrice della filiale. La direttrice stava consegnando i ticket alle persone in fila per ritirare la pensione quando è stata avvicinata da due uomini con il volto nascosto da mascherine chirurgiche. Uno dei due, senza dare nell'occhio, ha mostrato una pistola minacciandola: "E' una rapina, dammi i soldi" e l'ha fatta entrare nei locali. Come riporta Roma Today, la funzionaria ha però mantenuto il sangue freddo e dopo qualche passo ha risposto al rapinatore che la cassaforte non si apriva perché temporizzata. Un rifiuto dunque che ha fatto desistere il malvivente, scappato poi a mani vuote insieme ai complici. La tentata rapina è avvenuta a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea nella giornata del 1 novembre davanti alle decine di utenti presenti dentro e fuori i locali di largo San Lorenzo.

Ad agire tre rapinatori, con i cappelli da baseball e le mascherine. Uno era alla guida di un'auto, un altro faceva da palo all'ingresso, il terzo, armato di pistola, ha minacciato la direttrice. Nonostante le minacce la direttrice ha comunicato al malvivente che non avrebbe potuto aprire la cassaforte. Tanto è poi bastato per farlo desistere dal suo intento. Una volta fuori dagli uffici il malvivente è salito a bordo di un'auto che lo attendeva e si è dato alla fuga.

Scossa ma illesa, la direttrice ha quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Anzio. Ascoltata la testimonianza della direttrice e delle persone presenti i militari dell'arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza delle Poste e delle attività commerciali vicine a caccia di elementi utili a risalire alla banda di rapinatori, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.