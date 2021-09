Scoperta in campagna una piantagione di marijuana: sequestrati 360 chili di droga

Una piantagione di marijuana è stata individuata nel territorio di Ardea dai dinanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei colleghi del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia.

Il coltivatore è stato sorpreso dalle Fiamfe Gialle della compagnia di Pomezia mentre era intento nella cura di fusti di cannabis del peso di circa 360 chilogrammi. Durante il consueto sorvolo del territorio, all'equipaggio di un elicottero della sezione aerea di Pratica di Mare non è sfuggita la presenza della coltivazione, nonostante fosse occultata in un canneto.

Nel fabbricato, edificato abusivamente adiacente alla piantagione l'uomo aveva sistemato una serra dotata di impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, oltre a fertilizzanti e utensili. Al suo interno i militari hanno rinvenuto anche 6.000 euro in contanti, probabile provento della vendita, nonché un chilogrammo di marijuana, già essiccata e pronta per lo spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l'uomo sono scattate le manette per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.