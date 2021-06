Spari in strada ad Ardea, colpiti un anziano e due bambini

Momenti di paura nella mattinata di oggi, domenica 13 giugno, ad Ardea dove due bambini ed un anziano sono stati colpiti con dei colpi di arma da fuoco. Ancora poche le informazioni a disposizione.

Sul posto, in via degli Astri, sono intervenuti i carabinieri che, come riferisce RomaToday, hanno trovato i tre feriti in strada subito soccorsi dai sanitari del 118 e poi trasportati in ospedale. Tutto è accaduto intorno alle 11 di questa mattina.

Immediate sono partite le indagini da parte dei carabinieri: secondo le prime testimonianze raccolte sembra che a sparare sia stato un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Al momento in corso le ricerche dell’uomo; al lavoro i carabinieri delle compagnie di Anzio e di Pomezia.