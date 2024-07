Aprilia: droga, estorsioni e usura: sgominata un'associazione mafiosa. Fra gli arrestati il sindaco Principi

Una vasta operazione del comando provinciale dei carabinieri e della Dia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è in corso dall'alba di oggi, 3 luglio, nei confronti di un'organizzazione mafiosa radicata nel territorio di Aprilia. I militari dell'Arma stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal tribunale di Roma che dispone misure cautelari a carico di 25 persone, alcune delle quali sospettate di far parte di un'associazione finalizzata a estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti.

Fra gli arrestati c'è anche il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, finito ai domiciliari.

L'attività di indagine nasce nel 2018, avviata dalla Direzione investigativa antimafia e dal reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, con il coordinamento della Dda, e ha permesso accertare la presenza di un gruppo che operava anche nei comuni limitrofi e che si avvaleva della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà dei cittadini per operare nel traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura, della detenzione di armi. Le indagini hanno permesso di ricostruire anche rapine, lesioni e minacce per imporsi sul territorio e ottenere il sostentamento di detenuti affiliati, usura ed esercizio dell'attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori di Aprilia, detenzione e porto di armi per mantenere il controllo e per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione di alcune attività economiche, di appalti e servizi pubblici, ostacolando anche il libero esercizio del voto.

Insieme agli arresti e alle misure cautelari personali eseguite nei confronti di indagati, sono stati disposti anche sequestri e perquisizioni. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata negli uffici della procura di Roma.

Articolo aggiornato alle 9.00