Fermato in autostrada: viaggiava con 26 chili di hashish

E' stato fermato mentre percorreva l'autostrada A1 alla guida di una Renault Twingo. Ad attirare l'attenzione degli agenti della polizia stradale di Cassino è stato il fatto che il conducente, alla vista delle pattuglie, ha rallentato improvvisamente la marcia. Così i poliziotti, insospettiti, hanno fermato il veicolo e proceduto a un controllo.

All'interno di un uomo di Latina giò noto alle forze dell'ordine che ha mostrato subito un atteggiamento nervoso. Dagli accertamenti immediati è emerso inoltre che l'auto risultava intestata a un altro soggetto con precedenti per droga. L'automobilista non è riuscito a fornire giustificazioni esaurienti per il fatto che guidasse un'auto non sua e a quel punto gli agenti hanno proceduto a una perquisizione del veicolo scoprendo un ingente quantitativo di stupefacente. Nella parte anteriore dell'abitacolo, sotto il sedile del passeggero, hanno notato un taglio anomalo sulla moquette che nascondeva un vano creato appositamente per nascondere la droga.

All'interno c'eerano infatti 26,385 chili di hashish. L'uomo è stato dunque immediatamente arrestato per detenzuione e traffico stupefacente e condotto nella casa circondariale di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria.