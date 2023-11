Perquisito e trovato con oltre due etti di droga nascosti in casa: le dosi già pronte per lo spaccio

I carabinieri della stazione di Lenola hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 36enne, originario di Fondi e residente nel paese. Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 90 grammi di cocaina, altrettanti di hashish, 90 grammi di hashish e 50 di marijuana.

La droga era suddivisa in dosi già pronte per lo spaccio al minuto. Nell'appartamento sono stati sequestrati inoltre un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, insieme alla somma in contanti di 750 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno i carabinieri hanno arrestato il 36enne e lo hanno condotto nella casa circondariale di Latina in attesa dell'udienza di convalida.