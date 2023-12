Fermato in auto tradisce agitazione: trasportava hashish e cocaina. Preso con un etto e mezzo di droga

Trasportava delle dosi di droga in auto, tra cocaina e hashish, ma è stato fermato dai carabinieri per un controllo della circolazione stradale e il suo nervosismo all'atto delle verifiche dei documenti lo ha tradito. Così un 36enne di Sonnino è finito agli arresti.

La scorsa notte è stato fermato nel territorio di Priverno, lungo la strada 699 Abbazia di Fossanova, all'altezza del chilometro 16,100 da una gazzella del Nor- aliquota radiomobile della compagnia dei carabinieri e della stazione di Terracina. L'auto in transito proveniva da Frosinone. Alla vista dei militari l'uomo si è mostrato subito in forte stato di agitazione ed è stato quindi sottoposto a una perquisizione veicolare e personale che ha consentito di scoprire la sostanza stupefacente. Nel vano centrale del veicolo posto sotto il bracciolo, nelle tasche del conducente e all'interno di una borsa riposta nel bagagliaio, sono stati rinvenuti 61 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, e 15 di hashish, insieme a un bilancino di precisione.

Gli accertamenti a quel punto sono stati estesi anche all'abitazione del 36enne, dove i militari hanno trovato ulteriori 80 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento. D'intesa con il sostituto procuratore di Latina l'uomo è stato dunque dichiarato in arresto e posto ai domiciliari, a Sonnino, nella sua abitazione in attesa della convalida.