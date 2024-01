Arresto di Eugenio Baioni, le precisazioni del suo avvocato

Sulla vicenda che ha coinvolto nelle ultime 48 ore Eugenio Baioni, imprenditore di 52 anni arrestato nuovamente nella giornata di ieri, è intervenuto il legale Lorenzo Magnarelli che ha tenuto a fare delle precisazioni in merito ai due procedimenti ai quali è stato sottoposto il suo assistito.

"Le notizie divulgate in relazione al procedimento instaurato nei confronti del del dottor Eugenio Baioni offrono lo spunto per puntualizzare alcuni aspetti dell'intera vicenda che, evidentemente, risultano travisati mediante le relative pubblicazioni o, comunque, pubblicati in modo non pertinente - si legge nella nota dell’avvocato -. In particolare per quanto riguarda l'udienza celebrata ieri davanti al tribunale di Latina, la stessa non ha offerto alcuno spunto di interesse sotto il profilo procedurale ma, diversamente, sotto il profilo sostanziale, nell'ambito della stessa sono stati già evidenziati temi importanti, ancora non approfonditi, sui quali dovrà essere applicato l'opportuno e necessario atto di verifica successivo che il procedimento dovrà svolgere attraverso la sintesi delle varie visioni dell'ipotesi di accusa, delle posizioni di volta in volta raggiunte, di quelle che resteranno accettabili o tali da offrire un valido contributo alla decisione, delle altre di cui risulterà, invece, consigliabile il rifiuto o il riesame per migliori controlli.

Ed, allora, in questo contesto appare evidentemente necessario, nonché ulteriormente giusto, evidenziare come l'imputazione formulata nei confronti del dottor Baioni non riguardi, in alcun modo, ipotesi relative al rapporto tra lo stesso e la sua compagna, ed, inoltre, come non esistano vicende critiche tra quest'ultima ed il dottor Baioni, ed, ancora, come non esistano dichiarazioni formulate dalla medesima nei confronti ed a carico del dottor Baioni e come, infine, non esista alcuna denunzia formulata dalla compagna nei confronti del dottor Baioni: l'imputazione - aggiunge ancora il legale - riguarda esclusivamente l'ipotesi di un rapporto rilevante soltanto tra il Dottor Baioni ed altro soggetto.

Apprendiamo, ulteriormente, di notizie relative ad un secondo procedimento a carico del dottor Baioni: anche in questo caso occorre valutare, attraverso i relativi atti, ancora non disponibili, quale caratura abbia tale seconda attività di cui, quindi, al momento non si conoscono le relative note tipiche. Ciò nonostante, anche a tal riguardo, saranno svolte immediatamente le relative attività difensive per chiarire definitivamente la relativa vicenda che, a prescindere da quello che possa apparire, si snoda attraverso temi sostanziali che dovranno essere verificati con la massima attenzione nelle ulteriori fasi del procedimento".