Dà in escandescenze anche in Tribunale e si scaglia contro due agenti e un medico: secondo arresto

Secondo arresto in due giorni per Eugenio Baiano, noto imprenditore di 52 anni di Terracina e presidente della squadra di calcio della città che ieri ha di nuovo dato in escandescenze, questa volta in Tribunale dove si doveva tenere l’udienza di convalida proprio del primo arresto avvenuto il giorno precedente. In quella circostanza, un agente era stato aggerdito nel commissariato di Terracina. La polizia all'alba di venerdì 19 gennaio era intervenuta in seguito alla richiesta della compagna del 52enne che dopo le minacce da parte dell’uomo si era rifugiata a casa del cognato.

Nel corso dell’udienza di ieri il giudice, avallando l’operato degli operatori di polizia, ha convalidato l’arresto e accogliendo la richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero ha disposto nei confronti dell’uomo gli arresti domiciliari.

Ma la celebrazione dell’udienza è avvenuta senza la presenza dell’arrestato, garantita comunque dalla presenza del legale nominato di fiducia, dal momento che pochi minuti prima dell’apertura dell’udienza l’imprenditore si era scagliato contro i due agenti di polizia incaricati alla custodia e al controllo, colpendoli e provocando loro delle lesioni personali che hanno richiesto il trasporto al pronto Soccorso.

Anche lo stesso 52enne è stato trasportato per scopi cautelari al pronto soccorso dell’ospedale Goretti, non prima di essersi scagliato anche sul medico del 118 intervenuto all’interno del tribunale e che è stato colpito violentemente con un calcio. L’imprenditore è stato quindi nuovamente arrestato e per lui è stata disposta la detenzione in carcere.