Colpo in pieno centro: ladro sfonda la vetrina del negozio e ruba l'incasso

Un colpo in un negozio nel pieno centro cittadino di Latina. Nella notte, dopo aver sfondato e divelto la vetrina del locale, il ladro si era introdotto all'interno dell'attività commerciale ed era riuscito ad aprire la cassa e ad appropriarsi del denaro, circa 800 euro. Poi si era dileguato facendo perdere le tracce.

Il furto risale allo scorso 26 aprile e in questi mesi le indagini dei carabinieri della stazione di Latina hanno consentito di stringere il cerchio e di individuare il responsabile. Agli arresti, in esecuzione di un'ordinanza cautelare firmata dal gip del tribunale di latina, è finito 35enne del capoluogo, identificato dai militari dell'Arma grazie all'analisi delle immagini della videosorveglianza del negozio. Le telecamere hanno infatti immortalato la sequenza del furto, dal momento in cui il ladro ha infranto la vetrata dell'esercizio provocando danni per circa 3mila euro.

Il malvivente, già autore di altri reati contro il patrimonio, era già stato riconosciuto e denunciato in stato di libertà, ora a suo carico è scatta una misura cautelare. L’attenzione del comando provinciale dei carabinieri di Latina resta alta e costante per fornire una risposta incisiva alle necessità di sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e dai commercianti del territorio. In quest'ottica dunque continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e controllo da parte dell'Arma.