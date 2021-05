Ladro seriale di vini pregiati, era latitante e si nascondeva in Austria: arrestato

Era specializzato in furti in ristoranti ed enoteche dei Castelli Romani, dove rubava vini costosi e di particolare pregio che poi rivendeva a prezzi ridotti sul mercato clandestino. Aveva a carico una sentenza di condanna a cinque anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona, ma era di fatto irreperibile e ricercato.

La svolta è arrivata grazie all'attività investigativa svolta dal commissariato di polizia di Cisterna, che ha rintracciato e arrestato l'uomo, un cittadino rumeno di 48 anni, C.V. le sue iniziali, in Austria. L'arresto è avvenuto in collaborazione con la polizia austriaca e con il coordinamento del Servizio di cooperazione internazionale di polizia.

Il 48enne, nel tentativo di sfuggire alla cattura, si era reso irreperibile da molto tempo ma è stato individuato grazie alle indagini dei poliziotti di Cisterna, che sono riusciti a risalire a una baase operativa che l'uomo aveva in Germania. Hanno poi monitorato i suoi spostamenti fino a localizzarlo in Austria, dove è stato bloccato dalla polizia del luogo in stretto contatto con i colleghi italiani. L'uomo è stato quindi arrestato in esecuzione di due provvedimenti di cattura europei ed è attualmente ristretto nel carcere di Ried im Innkreis in attesa di essere affidato alla polizia di Stato per scontare la detenzione in Italia.