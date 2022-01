Rapina e aggredisce il titolare di un bar: identificato e arrestato dai carabinieri

Rapina aggravata al titolare di un bar. A Pomezia i carabinieri hanno arrestato un 33enne romano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Velletri. Le indagini condottotte dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la notte del 10 settembre scorso il 33enne, dopo aver atteso la chiusura del locale che si trova in centro a Pomezia, ha aggredito il proprietario mentre saliva in macchina e gli ha portato via l'incasso della giornata.

La vittima ha però opposto un'energica resistenza tanto da mettere in fuga il malvivente che si è dileguato a piedi dopo essersi impossessato del telefono cellulare dell'uomo, che era caduto a terra durante la colluttazione. Gli elementi raccolti sul luogo e il riconoscimento dell'aggressore da parte del titolare del bar hanno consentito ai carabinieri di ricomporre il quadro e di identificare l'autore della rapina.