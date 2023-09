Due donne rapinate in centro, una immobilizzata e violentata: arrestato un 22enne

E' stato arrestato un cittadino di 22 anni, straniero, per rapina aggravata, violenza sessuale e lesioni. La misura cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Latina e scaturisce da un'attività di indagine avviata dalla sezione radiomobile per due diversi episodi che si sono verificati nel capoluogo nel mese di agosto e nel mese di settembre.

L'uomo, alla vigilia di ferragosto, nella zona centrale di Latina, aveva afferrato una giovane donna, sorprendendola alle spalle e dopo averla immobilizzata, tappandole la bocca e il naso, con violenza l'ha costretta a subire atti sessuali. Prima di darsi alla fuga si è poi impossessato della sua borsa. Il secondo episodio si è invece verificato nei giorni scorsi, sempre nel centro cittadino. Con le stesse modalità il 22enne ha atteso sul pianerottolo di casa il rientro di un’anziana, che con ogni probabilità aveva già individuato per strada. Dopo averle tappato la bocca, l'ha scaraventata a terra e le ha strappato la borsa. Prima di fuggire si è poi abbassato i pantaloni mostrando alla vittima le parti intime. Poi si è dileguato facendo perdere le tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In entrambi i casi le vittime hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha fatto convergere le pattuglie dei carabinieri sui luoghi indicati. L’attività di indagine ha consentito di raccogliere prove a carico del giovane straniero e di richiedere un’idonea misura cautelare nei suoi confronti, poi accordata dal giudice per le indagini preliminari. Il 22enne è finito dunque in carcere, accusato dei reati di violenza sessuale e rapina aggravata.