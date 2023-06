Carta della qualità e della sicurezza delle cure: anche la Asl di Latina aderisce

L’Azienda sanitaria di Latina aderisce alla Carta della qualità e della sicurezza delle cure, promossa da Cittadinanzattiva e dalla Federazione Italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), diffusa in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani e realizzata anche con il contributo di istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche e associazioni di pazienti.

Si tratta di dieci punti chiave e 47 azioni concrete finalizzate a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure in ospedale, con impegni concreti che coinvolgono le aziende socio-sanitarie, i cittadini e le istituzioni del territorio. Circa 50 in tutto il Paese le Aziende sanitarie e ospedaliere che hanno aderito fino ad oggi al documento. Il tema che ha ispirato il lavoro che ha portato a redigere la Carta è relativo al rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria e alla diffusione dell’antimicrobico resistenza: due fenomeni che, per numeri e conseguenze, possono avere un impatto grave sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità anche economica dei servizi sanitari.

Fra le azioni previste dalla Carta: l'accessibilità sui siti istituzionali di informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione e alla gestione di infezioni correlate all'assistenza; l'attivazione di reti di collaborazione tra associazioni civiche e di pazienti all'interno dei Comitati Infezioni Ospedaliere; la promozione di comportamenti responsabili da parte della cittadinanza al fine di contribuire alla propria e altrui sicurezza e al rispetto del decoro degli ambienti.