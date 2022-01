Attentato in Congo, il ministro Di Maio scrive al Pam: "Ci aspettiamo massima collaborazione sulle indagini"

"L'Italia è fortemente impegnata a fare piena luce sui fatti che hanno profondamente scosso il ministero e l'opinione pubblica". Sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sull'attentato che il 22 febbraio 2021, in Congo, costò la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci, originario di Sonnino, e al conducente del veicolo sul quale entrambi viaggiavano.

Il ministro in particolare scrive al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite per sollecitare la massima collaborazione sulle indagini relative all'attacco armato, sottolineando come "l'accertamento della verità e delle responsabilità è interesse comune delle Nazioni Unite e dell'Italia":

"Ci attendiamo - sottolinea il ministro - che il Pam vorrà mettere in campo tutte le risorse disponibili per favorire la massima collaborazione con la magistratura italiana da parte dei propri funzionari all'epoca dei fatti in servizio indipendentemente da ogni considerazione sul tema delle immunità". Di Maio sollecita inoltre una "rapida risposta" alla richiesta di elementi utili ale indagini "indirizzata al Pam dalla nostra Rappresentanza permanente alle Nazioni unite.