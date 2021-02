Questa sera il rientro in Italia delle salme dell'ambasciatore e del carabiniere uccisi. Domani l'autopsia

L'aereo atterrerà all'aeroporto di Ciampino. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo

Rientreranno in serata in Italia, all'aeroporto di Ciampino, le salme dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta originario di Sonnino, rimasti uccisi ieri nell'attacco al convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale.

L'autopsia sui corpi dei due connazionali è prevista per domani mattina, 24 febbraio, al Policlinico Gemelli di Roma e i risultati saranno poi inviati in Procura. Proprio la Procura di Roma ieri ha aperto un fascicolo di indagine, coordinato dai pm Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti, per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Intanto oggi bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni e le Province del Paese in memoria dei due uomini uccisi.