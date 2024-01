Attentato nella notte: data alle fiamme la saracinesca di una palestra

Sono in corso le indagini dei carabinieri dopo l’attentato alla palestra di via delle Margherite ad Aprilia. Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio è stata incendiata la serranda dell’attività “Pro Muscle Personal Trainer”.

Le fiamme oltre a bruciare la saracinesca hanno interessato anche la vetrata ma fortunatamente non si sono poi propagate all’interno limitando quindi i danni; dai primi accertamenti effettuati sul posto sarebbero state innescate grazie a un liquido infiammabile.

I carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo e ora sono al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto l’altra notte. Le indagini dei militari del Reparti Territoriale, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, mirano a identificare gli autori del gesto e a fare luce sul movente di questo che è stato definito un “atto criminale”.

L’attività di via delle Margherite non è in possesso di telecamere di videosorveglianza, ma i carabinieri stanno cercando elementi che potrebbero arrivare dagli occhi elettronici presenti nella zona. Al momento da chi indaga non viene esclusa nessuna pista.