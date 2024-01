Vandali in azione nel parcheggio interrato: tutti immortalati dalle telecamere

Atti vandaici nel parcheggio interrato di Piazza Municipio, a Fondi. Nonostante l'installazione di una rete di telecamere e un'intensa attività di sensibilizzazione, i vandali sono tornati in azione. Oltre alle deplorevoli immagini di una donna ben vestita che, la notte della vigilia di Natale, ha deciso di fare i propri bisogni a favore di telecamera e alle frequentissime incursioni notturne, un gruppo di tre ragazzini ha nuovamente arrecato danni ingenti alla struttura.

Tutti i volti dei responsabili, ben riconoscibili, sono stati immortalati e sono ora al vaglio degli agenti del commissariato di polizia che sta prendendo provvedimenti per i numerosissimi episodi verificatisi nelle ultime settimane. "Minori, adulti, responsabili di atti indecorosi e autori di raid vandalici: tutti saranno chiamati a rispondere, proporzionalmente, dei danni arrecati alla collettività - si legge in una nota del Comune di Fondi - Chi pensa di poter urinare in un luogo pubblico se la caverà con una sanzione e un momento di imbarazzo, chi ha distrutto porte, impiantistica ed estintori dovrà sicuramente corrispondere anche un risarcimento".

Alla luce dell'elevatissimo numero di episodi visionati e denunciati alle forze dell'ordine, il sindaco Beniamino Maschietto ha annunciato che il parcheggio, a partire dal prossimo lunedì 15 gennaio 2024, chiuderà alle ore 21:30.

"Abbiamo sperimentato durante il weekend e durante le festività un orario prolungato – spiega il primo cittadino – proprio per incrementare il numero di stalli in centro. Purtroppo, a causa di quanto accaduto, siamo costretti a fare un passo indietro. Una cosa è certa, chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze in tutte le possibili accezioni di questa espressione. L'auspicio è che tutto ciò serva da lezione ad adulti e ragazzi, a cittadini fondani e stranieri accolti nella nostra comunità perché, a quanto pare, a Fondi vandalismo e disprezzo dei beni pubblici non hanno né età, né etnia".