Vigilanza abusiva in un negozio di Potenza: denunciato il titolare di un'attività di Formia

Esercitavano l'attività di vigilanza in modo abusivo e per questo due persone sono state denunciata dalla polizia in provincia di Potenza, presso il centro commerciale Lucania di Tito Scalo. UNa di queste è il titolare di una società di Formia, l'altra è un suo dipendente, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della mancata osservanza delle norma in materia di vigilanza autorizzata.

Nel corso di attività di controllo predisposte dalla Questura gli agenti della divisione amministrativa hanno verificato che all'uscita di un negozio di abbigliamento e calzature del centro commerciale, un vigilante non autorizzato, in quanto privo del decreto di guardia giurata rilasciato dal prefetto, svolgeva appunto attività di sorveglianza antitaccheggio per evitare furti.