Tre auto in fiamme nella notte: paura in un parcheggio

Tre auto sono misteriosamente andate a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì ad Aprilia, tra via Belgio e via Francia, nel quartiere Toscanini. L’incendio ha interessato inizialmente un'auto soltanto ma le fiamme si sono presto propagate fino a danneggiare anche altri due veicoli in sosta nello stesso parcheggio. Non è chiaro se si sia trattato di un fatto doloso o di un incidente, dovuto magari ad un corto circuito della stessa automobile. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti. Le indagini in merito all'accaduto sono state affidate i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.