È finito nuovamente in manette l'uomo di 41 anni originario di Formia e residente a Minturno, che sabato 13 aprile era stato arrestato in flagranza di reato mentre trasportava nella propria auto, che percorreva la Via Appia direzione Napoli, un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva con sé un chilo di hashish e 230 grammi di cocaina: i militari della compagnia di Formia lo avevano fermato insieme a un'altra persona. Al termine della convalida e dell’interrogatorio di garanzia, svolto davanti al Gip del Tribunale di Cassino, il 41enne era stato rimesso in libertà in attesa delle opportune valutazioni dell'autorità giudiziaria, che arrivate hanno disposto il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.