Auto in mare: la Ford Fiesta trovata sul bagnasciuga tra le onde

Un’auto in mare, ferma sul bagnasciuga tra le onde. E’ questa l’immagine davanti a cui si sono trovate le persone nella mattinata di sabato 1 giugno hanno raggiunto il litorale di Tor San Lorenzo ad Ardea per trascorrere una giornata in spiaggia.

Un’immagine a dir poco insolita: la Ford Fiesta - come si può vedere nella foto di RomaToday,- era ferma sul tratto di spiaggia del Lido Venere in bikini. La vettura era abbandonata, senza nessuno all'interno, sul lungomare dei Troaini.

Dopo la segnalazione sul lungomare di Ardea sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno avviato gli accertamenti mentre intanto sono iniziate le operazioni di rimozione del mezzo. Secondo le prime verifiche l’auto non è stata denunciata come rubata, ed è risultata intestata ad un uomo residente nello stesso comune del litorale laziale.

Intanto proseguono le indagini della locale per cercare di ricostruire quanto accaduto e come la vettura sia finita in mare.