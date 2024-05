Bambino di quasi due anni cade in un laghetto artificiale: è i prognosi riservata

E’ ricoverato in ospedale in prognosi riservata un bambino di quasi 2 anni caduto in un laghetto artificiale ad Ardea. L’incidente nella tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 maggio, mentre a Marina Tor San Lorenzo era in corso una festività religiosa privata a cui stavano partecipando una cinquantina di persone tutte, come riporta RomaToday, facenti parte della comunità rom di Ardea.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che dopo le 19.30 di ieri hanno raggiunto la frazione sul litorale laziale. Secondo una primissima ricostruzione il piccolo, che è nato nel dicembre 2022, durante i festeggiamenti è sfuggito allo sguardo dei genitori ed è caduto nel laghetto artificiale che si trova in viale Marino.

Sul posto è intervenuti anche il personale sanitario del 118 che ha trovato il piccolo privo di sensi. Sottoposto alle prime manovre di soccorso, il piccolo è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni. Per il trasferimento è stato necessaria anche l’attivazione dell’eliambulanza.

Attualmente, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, il bimbo è in condizioni stabili; sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.