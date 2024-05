Resta in prognosi riservata il bambino caduto nel laghetto artificiale

Resta ricoverato in prognosi riservata il bambino che nella serata di lunedì 6 maggio è caduto in un laghetto artificiale ad Ardea. Le sue condizioni, ancora gravi, come riporta oggi RomaToday, restano quindi costantemente monitorate dai medici nella sala rossa dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dove è stato portato in eliambulanza dopo quello che al momento sembra essere confermato come un incidente.

Tutto è avvenuto nel laghetto di viale Marino, nella frazione di Tor San Lorenzo. Il piccolo, di origine rom e due anni ancora da compiere, sarebbe sfuggito alla vista dei parenti ed è poi scivolato in acqua mentre i suoi familiari stavano festeggiando in prossimità di un area pic nic. In quelle fasi concitate, come scrive Lorenzo Nicolini, i parenti lo hanno soccorso e hanno deciso di correre verso la caserma dei carabinieri e la postazione di primo soccorso del 118 lì vicina. Una corsa disperata, durante la quale l'auto con a bordo il piccolo e i suoi parenti ha urtato altre vetture parcheggiate.

Arrivati al presidio sanitario, vista la gravità della situazione, i medici ne hanno predisposto il trasferimento al Bambino Gesù con l'eliambulanza. Al momento non ci sarebbero persone indagate; l’ipotesi più accreditata in questa fase delle idnagini è quella dell’incidente, ma i carabinieri non escludono di inviare una informativa in procura, come da prassi in questi casi.