Dopo i controlli dei carabinieri arriva la chiusura: 10 giorni di sospensione dell'attività per un bar

Dopo i controlli dei carabinieri è arrivata la chiusura di 10 giorni per un bar che si trova in località Lavinio ad Anzio. Nella mattinata di ieri i militari dell’Arma hanno infatti notificato il provvedimento di sospensione della licenza, con conseguente chiusura dell’attività.

Il provvedimento, emesso dal questore su proposta dei carabinieri della locale Compagnia, è stato motivato da diversi controlli svolti nel corso del 2022. I militari sono intervenuti, infatti, in diverse circostanze per disturbo della quiete pubblica; all'atto del controllo, all'interno del bar sono stati trovati avventori con numerosi precedenti di polizia. In alcune circostanze, inoltre, sono state comminate sanzioni per violazioni della normativa anti - covid mentre, nel periodo estivo, alcuni clienti dell'attività sono stati segnalati alla Prefettura di Roma in quanto trovati in possesso di pochi grammi di sostanze stupefacenti, per uso personale.

L'attività commerciale resterà quindi chiusa per 10 giorni.