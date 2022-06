Barca a vela alla deriva nel porto di Ponza, l’intervento della Guardia Costiera

Barca a vela alla deriva nel porto di Ponza: momenti di paura sono stati vissuti sull’isola nella serata di sabato 25 agosto. Il pericolo al porto è stato sventato grazie all’intervento della Guardia Costiera.

L’allarme è scattato quando una imbarcazione da diporto ha cominciato a scarrocciare, termine marinaresco che indica lo spostamento sottovento di una unità a causa dell’azione del vento.

L’unità, lasciata temporaneamente senza un efficiente servizio di guardia, si è spostata per circa 500 metri tra le unità in sosta, senza provocare, fortunatamente, danni ma solo preoccupazioni tra gli equipaggi.

Provvidenziale e tempestivo l’intervento della Guardia Costiera di Ponza che, allertata dagli equipaggi delle unità vicine, è riuscita prima a rallentare e poi fermare l’unità fino all’arrivo del comandante ed alla messa in sicurezza.

La Guardia Costiera di Ponza ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Ponza, “l’ormeggio alla fonda all’interno del porto è consentito alle unità di lunghezza fino a 18 metri e nel periodo tra le ore 19.30 e le ore 09.30 del giorno successivo solo nell’area delimitata dalle quattro boe di colore giallo e che è severamente vietato per tali unità lasciare la stessa senza un efficiente servizio di guardia e senza la presenza a bordo del Comandante o di altra persona in possesso di abilitazione al comando in grado di effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra”.

Numerosi sono stati poi i controlli nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2022” iniziata il 18 giugno che, come ogni estate, vede la Guardia Costiera al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani per le proprie vacanze.