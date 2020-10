Bassiano, ritrovato il corpo senza vita di un uomo: era scomparso da 24 ore

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi, mercoledì 20 ottobre, a Bassiano. Sul posto sono da poco giunti i carabinieri. Da quanto si apprende, si tratta di un 58enne del posto scomparso da circa 24 ore.

Dell’uomo non si avevano più notizie dalla giornata di ieri quando dopo essersi allontanato da casa, di lui si erano perse le tracce. In seguito all’allarme lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contattao con lui, questa mattina sono scattate le ricerche condotte dai carabinieri con l’ausilio anche della polizia locale e della Protezione Civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rinvenimento del corpo ormai senza vita è avvenuto nella tarda mattinata; sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.