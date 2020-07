Bassiano, imbrattata la targa della piazza dedicata a Craxi. Il sindaco: “I colpevoli si facciano avanti”

Imbrattata a Bassiano la targa nella pizza intitolata a Bettino Craxi. A denunciare quanto accaduto la stessa Amministrazione attraverso i canali social con cui il sindaco Domenico Guidi invita i colpevoli a farsi avanti.

La targa è stata imbrattata utilizzando una vernice di colore rosso con cui è stata scritta la parola “ladro”. “Un atto di inciviltà, di vandalismo e di offesa al decoro pubblico di chi imbratta i beni della collettività - ha commentato il primo cittadino -. Un gesto contro un uomo che oggi viene universalmente riconosciuto come grande Statista di cui in questo momento avremmo estremo bisogno. Un gesto che offende una popolazione socialista e democratica aperta e solidale e che ha riconosciuto in Craxi un leader indiscusso”.

Quindi l’appello del sindaco Guidi. “Invito i colpevoli a farsi avanti presso il Comune per ammettere le loro colpe e provvedere alla pulizia e al ripristino dello stato originario della targa, visto che con le telecamere presenti in piazza saranno comunque individuati dal comando di Polizia Locale, onde evitare di peggiorare la loro situazione di fronte alla legge”.

“Bassiano non ha mai visto simili comportamenti. E non è intenzionata ad accettarli da adesso” ha poi concluso il primo cittadino.