Non poteva avvicinarsi alla ex, ma viene fermato in auto con la donna accanto

Era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, emessa dal tribunale il 27 dicembre scorso, e per tre anni non poteva avvicinarsi alla ex. Non poteva trovarsi a meno di 500 metri dall'abitazione della vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati ed era tenuto, in caso di incontro occasionale, a tenersi a debita distanza.

Ma il 2 giugno, a Bassiano, i carabinieri hanno fermato un'auto per un controllo lungo via Ninfina, e hanno trovato l'uomo, un 52enne residente in paese, con a bordo una coetanea di Latina. Da un accertamento alla banca dati delle forze dell'ordine, è emerso subito che l'uomo risultata destinatario di una sorveglianza speciale e che non poteva avvicinarsi alla donna. A causa della violazione accertata dai militari dell'Arma, a carico del 52enne è scattato questa volta un arresto.