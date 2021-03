Giravano con un bastone e un tirapugni in auto: due giovani denunciati dalla polizia

Sono stati controllati dagli agenti della Squadra Volante mentre erano in un’auto parcheggiata in piazzale Carturan. Sono stati deferiti per porto di armi ed oggetti atti ad offendere

Trovati in possesso di un bastone di legno e di un tirapugni che nascondevano in auto, due giovani di 20 e 24 anni sono stati denunciati dalla polizia a Latina. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 marzo.

I due ragazzi, entrambi di origini romene e uno dei quali noto alle forze dell’ordine, sono stati notati da un equipaggio della Squadra Volante nei pressi di Piazzale Carturan mentre si trovavano a bordo di un’auto parcheggiata, e poi sottoposti ad un controllo.

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti all’interno dell’abitacolo hanno rinvenuto il grosso bastone in legno della lunghezza di un metro ed il tirapugni in acciaio, di colore nero. I due giovani sono stati portati in Questura e denunciati in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.