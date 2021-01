A gennaio 19 arresti della polizia e 52 denunce. Nove i “Daspo Willy” in provincia

Sono 19 le persone arrestate dall’inizio di questo 2021, 52 quelle denunciate. Sono alcuni dei numeri dell’attività condotta dalla polizia nei primi giorni di gennaio figli di una capillare attività condotta dagli uomini della Questura sull’intero territorio provinciale. Dall’inizio del 2021 sono state impiegate oltre 630 Volanti, cui si sono aggiunte anche 18 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” che ormai è chiamato abitualmente ad offrire il proprio proficuo contributo professionale agli uomini della Questura. Sono state identificate 3998 persone, controllati 1482 veicoli ed elevate 361 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 23 carte di circolazione e 10 patenti di guida; 8 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e 241 i posti di controllo effettuati.

Arresti e denunce

Come detto sono state 19 le persone arrestate; di rilievo le misure arrivate a conclusione dell’indagine da cui è scaturita l’operazione denominata “L’Erba del Vicino” condotta dalla Squadra Mobile, così come l'arresto da parte della Squadra Volante di due pluripregiudicati perché trovati in possesso di più di mezzo chilo di droga e di numerose armi. Sono invece 52 le persone denunciate in stato di libertà per diversi reati tra i quali, lesioni, minacce, furti, ricettazioni ed altro. Nel corso dei controlli due persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di droghe e segnalate al Prefetto di Latina per i provvedimenti amministrativi del caso.

9 Daspo Willy

In questi primi giorni dell’anno, poi il questore ha emesso 5 avvisi orali, 9 provvedimenti “Daspo Willy” ed un foglio di via obbligatorio. L’avviso orale, ricordiamo, è una misura di prevenzione con la quale il questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge. “A costoro - ricordano dagli uffici di Corso della Repubblica - è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati; in caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale. Le misure di prevenzione personali consentono al questore, attraverso la Polizia Giudiziaria, di controllare dappresso i pregiudicati nei cui confronti vengono adottate, per verificare che non continuino nelle condotte illecite; in caso di inosservanza, tali misure vanno via via aggravandosi fino eventualmente all’arresto”.

Sempre a cura della Divisione Anticrimine sono stati applicati 9 “Daspo Willy”, dal nome del nome ucciso nel settembre scorso anno a Colleferro nel corso di una brutale aggressione. Tre sono stati emessi nei confronti di altrettante persone coinvolte nell’ambito dell’operazione "Movida Latina"; cinque a carico delle persone, quattro ragazzi ed una ragazza, responsabili in concorso tra loro di lesioni personali dolose aggravate ai danni di due giovani aggrediti il 15 novembre in un locale della zona dei pub di Latina, messo a soqquadro mediante lancio di bicchieri, sedie, tavoli, posate; ed un altro nei confronti di un cittadino straniero che aveva commesso una rapina all’interno di esercizio pubblico.

Infine un uomo di 39 anni, nato e residente a Napoli con precedenti di polizia, sorpreso dagli agenti della Squadra Volante in centro a Latina ad infastidire i passanti per vendere capi di abbigliamento senza essere in possesso di alcuna autorizzazione per il commercio ambulante, è stato munito di foglio di via obbligatorio e rimpatriato al Comune di residenza con il divieto di ritornare a Latina per anni tre.