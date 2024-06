Botte e violenze in casa, lei lo lascia ma l’incubo continua: 32enne arrestato

Non è bastato lasciarlo dopo le violenze e le botte subite, perché lui ha continuato a tormentarla. L’incubo è finito ora per la donna dopo che i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione dello strumento elettronico di controllo, nei confronti dell’ex compagno 32enne.

I fatti sono accaduto ad Ardea. La donna pochi giorni fa ha denunciato ai militari di aver subito continue violenze, sia fisiche che verbali, soprattutto a causa dell'abuso di alcool da parte dell’uomo, aggiungendo anche di essere stata percossa in numerose circostanze. La vittima non ha però mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine o dei sanitari, e stanca aveva deciso di lasciare il compagno e trasferirsi altrove.

Nonostante ciò, negli incontri programmati per vedere il figlio, il 32enne ha continuato con le condotte vessatorie allo scopo di riallacciare i rapporti con lei. Fino a quando però la donna non si è recata dai carabinieri e l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.