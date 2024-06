Bracciante morto, sciopero di Fai Cisl e Uila Uil per la manifestazione del 25 giugno

Mentre Cgil e Flai Cgil hanno indetto uno sciopero e una manifestazione per sabato 22 giugno per Satnam Singh, il 31enne bracciante indiano deceduto dopo un incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, le segreterie di Fai Cisl e Uila Uil di Latina si fermano nella giornata di martedì 25 giugno. Per quella data hanno deciso di proclamare un’intera giornata di sciopero di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore agricolo, in concomitanza con la manifestazione proclamata da parte della comunità indiana.

“L’obiettivo - spiegano i due sindacati - è favorire la massima partecipazione non solo dei braccianti agricoli, ma di tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa per unirsi a noi e al grido di dolore e alla rabbia di tutta la comunità indiana di Latina, dopo il tragico evento costato la vita a Satnam”, vittima di un incidente sul lavoro e della barbarie di chi non lo ha soccorso abbandonandolo con un braccio amputato davanti la sua abitazione.

“E’ importante far sentire la nostra voce e quella di tutta la società civile unita a quella della comunità indiana, la più numerosa sul nostro territorio, per sottolineare ancora una volta che l’illegalità produce solo sfruttamento, violazione dei diritti umani e, come in questo caso, anche la morte. Siamo convinti, inoltre - concludono i sindacati -, che sia arrivato il momento di fare appello a tutte le associazioni datoriali che rappresentano il settore agricolo provinciale per attuare insieme un netto cambio di passo contro lo sfruttamento, il caporalato, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e per fare in modo, una volta per tutte, che tragedie come quella di Satnam non si ripetano mai più”.