Buca pericolosa in via Bruxelles, chiesto intervento urgente. La segnalazione a prefetto e polizia locale

Da diversi giorni lungo via Bruxelles a Latina si è formata una buca di grandi dimensioni all’altezza della rotonda dove la strada incrocia viale Le Corbusier verso il Grattacielo Baccari. Tanti sono i cittadini che si sono rivolti all’Associazione Familiari e Vittime della Strada chiedendo di evidenziare la pericolosità della buca. Per questo la onlus si è fatta portavoce delle loro segnalazioni e ha scritto al prefetto di Latina, Maurizio Falco, e alla polizia locale chiedendo un intervento urgente.

La buca di grandi dimensioni presenta “brecciolino esteso per oltre 10 metri”, spiega l’associazione, e si trova in piena curva e al centro carreggiata. “La criticità rappresenta un’insidia per gli automobilisti ma soprattutto un forte rischio di incolumità per le due ruote” si legge nella nota a firma del presidente Giacinto Picozza inviata a prefetto e polizia locale e con cui si chiede “un intervento immediato per ripristinare lo stato dei luoghi”.

“Un nostro responsabile - prosegue ancora la nota - ha già provveduto nella giornata di ieri, 19 aprile 2022, alle ore 18,53, ad una segnalazione telefonica al numero 113 che ha inoltrato la richiesta alla polizia locale, che non ha ancora dato seguito all’intervento di ripristino del manto stradale, considerato estremamente urgente”.