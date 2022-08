Due grosse buche a Latina, la segnalazione a prefetto e polizia locale: “Sono pericolose”

Due grosse buche in città, pericolose non solo per gli automobilisti ma soprattutto per i mezzi a due ruote: la segnalazione da parte dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada che ha scritto a Prefettura e polizia locale.

La Onlus non è nuova a segnalazioni del genere volte proprio a tutelare gli utenti della strada. Una delle due buche (nella foto in alto), spiega l’associazione nella missiva inviata in seguito alle numerose richieste da parte dei cittadini, è “di grandi dimensioni con presenza di blocchi di asfalto che si sono staccati dalla stessa” e si trova in centro, nel mezzo della rotonda in largo del Fair Play a Latina, nei pressi dello Stadio Domenico Francioni. L’altra (nella foto in basso), “di grandi dimensioni e di notevole profondità” è invece in via Palermo.

"La criticità - si legge nella lettera - rappresenta una notevole insidia per gli automobilisti ma soprattutto un forte rischio di incolumità per le due ruote". Quello che l’associazione chiede è, dunque, “un intervento immediato per ripristinare lo stato dei luoghi, considerato estremamente urgente”.