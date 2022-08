Sicurezza sulle strade, subito riparate le due grosse buche in centro e in via Palermo

Sono state subito riparate le due grosse buche nei pressi dello stadio Francioni e in via Palermo a Latina. A darne notizia l’Associazione Familiari e Vittime della Strada, la stessa che lo scorso 11 agosto aveva inviato una segnalazione a Prefettura e Polizia locale a cui aveva scritto ponendo l'accento sulla pericolosità delle buche e chiedendo interventi urgenti.

Nella giornata di ieri entrambe le buche sono state riparate con un tempestivo intervento che ha permesso di scongiurare ulteriori pericoli per automobilisti e per coloro che si muovono sulle due ruote.

Le due buche, come detto, si trovano in pieno centro, nel mezzo della rotonda in largo del Fair Play, nei pressi dello Stadio Francioni, e in via Palermo, nella zona del centro Morbella. Per entrambe l’associazione ne aveva segnalato la pericolosità e le insidie per “gli automobilisti ma soprattutto il forte rischio di incolumità per le due ruote”.