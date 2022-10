Trovato il corpo senza vita di un giovane in un’azienda agricola, tragedia a Monte San Biagio

Il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto in un’azienda agricola a Monte San Biagio. La drammatica scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, giovedì 6 ottobre, all’interno del deposito dell'attività dalla titolare.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso del ragazzo. Da quanto si apprende la vittima sarebbe un giovane di circa 30 anni di origini straniere, secondo un primo accertamento indiane. Del decesso è stata informata la Procura e ora sono in corso le indagini.

Dalle informazioni a disposizione sul corpo del ragazzo non sono stati trovati segni di violenza e le cause della morte potrebbero essere naturali. Sul corpo del giovane con ogni probabilità sarà eseguita l’autopsia per chiarire appunto le cause che hanno portato al decesso.