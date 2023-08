Rinvenuto a Cisterna il corpo senza vita di un uomo

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un’area di campagna lungo via dei Ciliegi a Cisterna. La drammatica scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di sabato 19 agosto quando gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti dopo una segnalazione.

Secondo i primi accertamenti potrebbe trattarsi di un uomo di 60 anni di cui non si avevano più notizie da qualche giorno; una scomparsa che era stata segnalata dai familiari. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di una baracca.

Le indagini sono affidate alla polizia; elementi utili sia per l’identificazione dell’uomo che per risalire alle cause del decesso potrebbero arrivare dagli esami autoptici disposti dalla Procura.