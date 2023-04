Perde il controllo e cade con la mini moto, ferito un 11enne

Momenti di paura sono stati vissuti nella mattinata di ieri, sabato 1 aprile, in una pista di kart ad Aprilia per un incidente che ha visto coinvolto un ragazzino di 11 anni. Secondo una ricostruzione di quanto accaduto, il giovanissimo era in sella a una mini moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo scivolato sull’asfalto.

Subito nell’immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzino; poi, considerata la giovane età e la dinamica dell’incidente, è stato predisposto il suo trasferimento all’ospedale Bambino Gesù di Roma per mezzo di un’eliambulanza.

Qui il l'11enne è stato ricoverato per maggiori accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, a parte una frattura a una mano e contusioni sul corpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.