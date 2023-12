Cade durante l’arrampicata: ferita una donna portata in eliambulanza in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 30 dicembre, nella zona di Sant’Agostino a Gaeta dove una donna è stata soccorsa dopo essere caduta durante una arrampicata su una parete rocciosa. Al lavoro i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tratto in salvo la 43enne di origini polacche poi portata in ospedale.

E’ stata la segnalazione al Nue 112 a mettere in moto la macchina dei soccorsi. Subito sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco di Gaeta che ha subito constatato la presenza della donna ferita dopo essere caduta durante una arrampicata su una falesia, nei pressi della Grotta del Serpente.

Subito il personale operativo dei pompieri si è attivato per raggiungere la 43enne che poi è stata subito messa in sicurezza e stabilizzata in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118. Successivamente la donna ferita trasferita in zona sicura per poi essere trasportata in elimabulanza in ospedale.