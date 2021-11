Commemorazione dei defunti: in Questura la cerimonia per i caduti della polizia di Stato

C’è stata questa mattina in Questura, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre, la breve cerimonia con cui sono stati ricordati i caduti in servizio ed il personale scomparso della Polizia di Stato.

La celebrazione alle 10 alla presenza del prefetto Maurizio Falco, dei funzionari e del personale della Questura e delle specialità del capoluogo pontino; il questore Michele Spina ha deposto una corona di alloro alla base della lapide posta in memoria dei caduti della polizia nell’atrio dell’ingresso della Questura.

Durante la breve cerimonia, che si è avvalsa della presenza di un picchetto in Alta Uniforme e di un trombettiere, il sacerdote Don Francesco Pampinella, ha tenuto un momento di preghiera per ricordare gli appartenenti alla Polizia di Stato caduti nell’adempimento del dovere.