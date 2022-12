Scivola, cade nel vuoto per 10 metri e si aggrappa a uno sperone roccioso: giovane tratta in salvo

Momenti di paura e una vacanza che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una ragazza pontina caduta nel vuoto da un'altezza di 10 metri e rimasta sospesa su uno sperone per mezz’ora: è accaduto a Calcata a una 19enne di Aprilia in vacanza nella provincia di Viterbo. Un brutto incidente che poteva avere un epilogo drammatico se la ragazza non fosse riuscita ad aggrapparsi ad una roccia prima di essere salvata dai vigili del fuoco.

Tutto è accaduto, come riporta ViterboNews, nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 dicembre quando intorno alle 17.30 è arrivata la chiamata al 115 per soccorrere una giovane scivolata, per cause ancora da accertare, dal centro storico di Calcata vecchia nella forra sottostante. Quando i soccorritori, partiti dal distaccamento di Civita Castellana, sono arrivati sul posto hanno trovato la giovane aggrappata a uno sperone roccioso sospeso su oltre trenta metri di nulla dopo aver fatto un volo di dieci metri.

Massiccio il dispiegamento di vigili del fuoco per l’intervento. Individuata l'esatta posizione della ragazza, un vigile del fuoco si è calato in emergenza riuscendo a raggiungerla e ad abbracciarla per evitare che precipitasse tenendola per almeno venti minuti, in attesa dell'arrivo degli esperti del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf).

Un intervento lungo e complesso che si è concluso solo in tarda serata in un punto difficile da raggiungere dove i vigili del fuoco sono arrivati a piedi. A quel punto un esperto Saf si è calato nella forra e ha caricato la 19enne su una barella grazie alla quale è stata issata e riportata sulla terra. È stata poi affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasporta al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.