Emergenza caldo, bollino rosso: picchi di mortalità anche in provincia con le ondate di calore

Come ampiamente annunciato l'anticiclone africano è tornato a farsi sentire anche nella provincia pontina e sarà protagonista della terza ondata di calore di questa stagione estiva da ricordare. Le temperature sono salite ancora negli ultimi giorni, con le giornate di oggi e domani, domenica 20 agosto, da bollino rosso anche sul territorio di Latina. Il bollino rosso indica il più alto livello di allerta per ondate di calore, comportando condizioni ad elevato rischio che persistono per due o tre giorni consecutivi.

Vale la pena allora analizzare l'andamento di questa stagione e gli effetti concreti che il caldo ha comportato sulla salute della popolazione. Luglio 2023 è stato il mese più caldo di sempre, con ondate di calore intense e prolungate che si sono registrate in Italia e in molti altri Paesi europei, come certifica il bollettino climatico del Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service/Ecmwf). Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo rapporto che contiene i risultati dei Sistemi di allarme e del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, con dati aggiornati fino al 4 agosto scorso. L'analisi conferma un eccesso di mortalità che ha riguardato le città del Centro Sud Italia di oltre 500 decessi nella popolazione anziana, pari a un + 9% rispetto ai dati attesi. Se i grafici evidenziano una mortalità in linea o inferiore all’atteso al Nord, la situazione diventa più critica al Centro-Sud dove si è registrata appunto mortalità superiore alla media del periodo evidente soprattutto nella fascia di età 75-84 e over 85.

Fra le province attenzionate c'è anche Latina. Nelle tabelle contenute nel rapporto pubblicato sono mostrati infatti i dati relativi alla durata delle ondate di calore e dunque delle condizioni di rischio, che a Latina si sono protratte per 15 giorni, a Roma e Rieti per 18, con picchi di temperatura massima percepita superiori anche a 40 gradi. I grafici relativi alla mortalità confermano poi che, proprio in concomitanza con le giornate da bollino rosso di luglio, si sono registrati picchi di mortalità fra gli over 65 in generali superiori ai valori attesi. Quanto ai numeri, i decessi accertati nella fascia di popolazione over 65, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 4 agosto, sono stati 83 rispetto ai 73 attesi.

Ora si entra nella terza ondata da bollino rosso, la prima del mese di agosto, con livelli di allerta massima dei servizi sanitari e sociali.