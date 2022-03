Licenze per noleggio con conducente, condannato il sindaco di Campodimele

Condanna a un anno e sei mesi per il sindaco di Campodimele Roberto Zannella riconosciuto colpevole di abuso d'ufficio e falso ideologico in relazione al rilascio facile di titoli per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente. La sentenza l’ha emessa il Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana in relazione a tre autorizzazioni rilasciate infrangendo la legge mentre per altre autorizzazioni la sentenza è stata proclamata l’assoluzione o la prescrizione. La vicenda riguarda le licenze rilasciate dall’amministrazione per noleggio con conducente, ben 71 in una cittadina che ha poco più di 600 abitanti. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza, era partita dalla denuncia dell’Associazione Nazionale Autonoleggiatori di Roma e aveva portato alla luce un meccanismo per la concessione delle autorizzazioni in violazione delle norme del settore.

"Questa sentenza commentano Ugl taxi, Federtaxi Cisal, ssociazione Tutela Legale Taxi e la società cooperativa Sacat,- è l'ennesima dimostrazione di come nel comparto del trasporto pubblico non di linea, grazie al comportamento scorretto di molti amministratori di tanti piccoli comuni, siamo state rilasciate in modo improprio e spesso truffaldino, migliaia di autorizzazioni di noleggio che nulla hanno a che fare con i reali bisogni dei territori che si governano - aggiungono - Autorizzazioni utilizzate in barba ad ogni regola, nelle grandi città e nei principali aeroporti e porti del nostro paese, a danno di operatori regolari e concentrate nelle mani di pochi affaristi, pronti anche a speculare sul lavoro dei loro autisti, spesso sottopagati e non regolarizzati e in molti casi costretti a dare le loro prestazioni alla piattaforma Uber, famosa e anche condannata per reati connessi allo sfruttamento dei lavoratori”.

La prima immediata conseguenza della sentenza è la sospensione di Roberto Zannella dalla carica di sindaco ai sensi della legge Severino ed è lui stesso ad annunciarlo. “Cari concittadini – scrive in un post - non appena riceverò il provvedimento del Prefetto, le funzioni di vertice dell'amministrazione comunale saranno svolte dal vice sindaco, secondo quanto previsto sino al termine del periodo di sospensione. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto manifestare la propria solidarietà – conclude il primo cittadino - in questo momento particolare”.