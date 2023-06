Lanciano un cane dall'auto in corsa sulla Pontina

Dall'auto in corsa sulla Pontina hanno lanciato il cane sul ciglio della strada. Una scena terribile che è stata notata da un altro automobilista che in quel momento percorreva l'arteria lungo la corsia opposta di marcia e che ha avvisato immediatamente l'Oipa, la sezione di Latina dell'Organizzazione italiana protezione animali. Quando i volontari sono arrivati nel luogo indicato era però troppo tardi. L'animale era ormai privo di vita e da quanto emerso non aveva neanche il microchip che avrebbe consentito di identificare subito il proprietario.

L'Oipa ha pubblicato le immagini sul suo profilo Facebook mettendo a disposizione di chiunque sappia o abbia visto qualcosa un numero di telefono da contattare. Il testimone che per primo ha segnalato ha spiegato di aver visto che il cane veniva lanciato da un'auto grigia con portapacchi che viaggiava in direzione Roma.

Il punto esatto in cui l'animale è stato ritrovato è all'altezza dell'autogrill e distributore Agip, verso la Capitale. Ora si stanno cercando possibili telecamere che si trovano nell'area di servizio per riuscire a individuare la vettura e risalire così al proprietario.