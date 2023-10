Cantiere senza autorizzazione sulla Monti Lepini, sanzionata una ditta. Bloccati i lavori

Un cantiere senza autorizzazione è stato scoperto dalla polizia stradale sulla Monti Lepini. Un episodio simile si era verificato già nei mesi scorsi sulla Pontina e la scena si è ora ripetuta, questa volta sulla strada statale 156.

Sull’arteria gli agenti della polstrada sono intervenuti nei pressi del chilometro 32+500 nel territorio di Sezze per ragioni legate alla viabilità quando si sono accorti di quanto stava accadendo. Al termine degli accertamenti hanno quindi proceduto a sanzionare, per oltre 900 euro, la ditta che stava operando sul posto perché sprovvista di autorizzazione da parte dell’Ente stradale competente e per irregolarità nella segnaletica.

Gli agenti hanno, quindi, intimato al responsabile e agli operai di interrompere immediatamente i lavori e di provvedere al ripristino originario dei luoghi.

“I pattugliamenti ed i controlli quotidiani attuati dagli equipaggi polstrada sulle arterie di competenza proseguiranno incessantemente” fanno sapere dal comando provinciale.